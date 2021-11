Martina Stella è diventata mamma bis: è nato Leonardo

Il countdown per il parto è già iniziato, ma in dolce attesa del secondogenito Martina Stella festeggia la sua Ginevra con un party da favola. Lei e la bimba, avuta dal suo ex Gabriele Gregorini sono formidabili e sui social intrattengono mamme e bimbe con i loro siparietti sulla scuola e sulle abitudini quotidiane. Ginevra adora pattinare, ballare e cantare e così eccola protagonista dello show in giardino. A tagliare la torta ci ha pensato il marito dell’attrice, Andrea Manfredonia, pronto per diventare papà di un bel maschietto.