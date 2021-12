la settimana delle stelle

Instagram

C’è chi approfitta delle boutique milanesi per lo shopping natalizio, come Chiara Ferragni e Rocco Siffredi, chi veste i panni sexy di Santa Claus come Elettra Lamborghini e chi presenta le decorazioni della Casa Bianca come i Biden. Ma c’è anche chi festeggia in anticipo presentando la sua dolce metà come Max Biaggi o chi approfitta dell’”estate” americana per godersi ancora il bikini in spiaggia come Elisabetta Canalis. Ecco cosa ti sei perso in questi ultimi giorni di gossip…