01 dicembre 2021 09:06

Rocco Siffredi fa shopping con la moglie Rosa a Milano

Cosa compera Rocco Siffredi durante una sessione di shopping milanese con la moglie Rosa Caracciolo? L’attore è stato pizzicato per le vie del centro meneghino mentre passeggia tra le vetrine delle boutique di lusso. La coppia si tiene a braccetto e si riscalda dal freddo pungente stando vicina vicina. Sguardo complice e aria distesa, i due si dilettano a camminare per il quadrilatero della moda, ma non hanno le idee chiare sugli acquisti e se ne vanno via in taxi senza pacchetti…