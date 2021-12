Max Biaggi esce allo scoperto, prima foto social con la nuova fiamma

Leggi Anche Per Max Biaggi un coprifuoco bollente con Francesca Semenza

Uno scatto dolce e semplice, un abbraccio tra due persone che si amano. Senza troppi artifici né dimostrazioni spudorate. Max ha deciso di uscire allo scoperto così con Francesca, dopo mesi in cui comunque il loro amore era già noto ai più. Una scelta, quella discrezione, fatta soprattutto per far sì che non si ripetesse la scena già vissuta ai tempi della relazione con Bianca Atzei, quando la loro storia e la loro rottura teneva banco sulle pagine di cronaca rosa.



Biaggi e la Semenza si amano, ma hanno scelto la massima riservatezza per vivere il moro sentimento Il compleanno di lei però era l'occasione giusta per manifestare pubblicamente i loro sentimenti. Lui le scrive parole dolci e la festeggiata replica: "Sei speciale". e poi ha ricondiviso la foto scrivendo: "Circondata da amore".

Francesca ha appena compiuto 28 anni Max ne ha 50. Lei vive a Milano, lui a Montecarlo. Ma l'età e la distanza non sono un problema per la coppia. Lei lavora come influencer, anche se in passato ha avuto esperienze come attrice in tv. E' mamma di un bimbo di 5 anni, Leon, che si chiama come il secondogenito che Biaggi ha avuto dalla sua ex moglie Eleonora Pedron.

