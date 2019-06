Eleonora Pedron, manovre di riavvicinamento: al Mugello con Max Biaggi

I segnali per una ritrovata serenità e sintonia di coppia ci sono tutti. Dopo i post con cuori e messaggi di vicinanza tra Eleonora Pedron e Max Biaggi , i due ex escono allo scoperto. Al MotoGp al Mugello, dove Max si presenta da addetto ai lavori con il suo team, c’è una bella squadra di supporter nel paddock, tra cui Eleonora Pedron. E poi tutti a mangiare assieme, con i due ex uno vicino all'altra. Una nuova partenza in vista?

La ex Miss Italia era in compagnia della sexy Ariadna Romero (per lei un tuta sportiva con provocante scollatura sul seno), insieme a Emis Killa e altri vip amici di Max. Nei video dal paddock la bellissima Eleonora pare rilassata e felice, Biaggi impegnato nel seguire la gara, non si dimentica di fare qualche video anche alla sua ex.



Due settimane fa, in occasione della Prima Comunione della figlia Ines, la Pedron aveva postato l'immagine delle mani di Max che stringevano quelle del figlio Leon e la didascalia: "La vita porta e riporta". La coppia aveva condiviso diversi scatti della giornata insieme...