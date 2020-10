Per Max Biaggi un coprifuoco bollente con Francesca Semenza

Non sarà certo il coprifuoco meneghino a bloccare la passione di Max Biaggi. Il motociclista è stato avvistato dal settimanale “Chi” in un bar del centro insieme alla modella Francesca Semenza. La coppia ha bevuto un drink tra risate, complicità e anche baci proibiti. Poi sono saliti nell’appartamento del centauro per uscirne solo il mattino dopo.

In comune Max e Francesca non hanno solo il nome del figlio: entrambi in casa hanno un piccolo Leon. Ma pare che gli interessi comuni siano molti, visto che hanno trascorso una bella serata in compagnia tra grande intesa, risate e anche baci. All’ora del coprifuoco Biaggi e la Semenza si sono allontanati insieme. A casa del centauro, Francesca ci è arrivata con una borsa bella capiente e lì ha trascorso la notte. I paparazzi li hanno visti uscire solo il mattino seguente: prima lei che si è allontanata in fretta, mentre Max è tornato al bar per il primo caffè della giornata.



La storia con la modella bergamasca, che ha 21 anni meno di Max, prosegue a tutto gas da qualche mese. In estate la Semenza, 27 anni e un figlio di 4, era stata avvistata a Montecarlo con il pilota, 49 anni, mentre passeggiavano insieme.

