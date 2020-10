Prima del “coprifuoco”, Eva Grimaldi paparazzata al bar e Max Biaggi in osteria

Il "coprifuoco" in Lombardia scatta alle 23, prima di quell'ora c'è tutto il tempo per mangiare qualcosa fuori o prendere un caffè con gli amici. Lo sa bene Eva Grimaldi , paparazzata a Milano all'uscita di un bar. Anche Max Biaggi è stato pizzicato in centro, mentre si rilassa seduto al tavolino di una nota osteria.

Cappottino di un bel colore acceso e la chioma leonina al vento, la Grimaldi non passa di certo inosservata. Esce dal bar e tira giù la mascherina per fumare una sigaretta. L'attrice saluta i paparazzi che l'hanno intercettata, un po' in imbarazzo per essere stata beccata durante la trasgressione delle regole, poi carica le valigie a bordo di un taxi.

Biaggi invece è stato pizzcato al ristorante seduto con alcuni amici nel dehor del locale. E' in tenuta sportiva, con felpa e pantaloni neri e t-shirt grigia, occhiali da sole e mascherina nera. Alla vista dei fotografi si alza, racccoglie le sue cose e si allontana.

