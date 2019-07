La settimana delle stelle

I Totti a Sabaudia in fila per l'insalata di riso o mentre fanno acquisti dall'ambulante in spiaggia sono i protagonisti della settimana calda di luglio. Poi ci sono gli ultimi scampoli di vacanza dei calciatori e le “new entry” amorose di Andrea Damante e Diletta Leotta. Maddalena Corvaglia dichiara amore social al suo Ale e Meghan Markle fa la sua prima uscita con Archie. Ma non solo. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...