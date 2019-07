Elena Santarelli contro un hater: "Mio figlio non è come te"

La Santarelli ha pubblicato sui social un video in cui mostra il suo workout quotidiano, dando lo spunto a un utente per un commento cattivo. Elena stavolta è partita al contrattacco e ha risposto: "Cavolo mi sei mancata durante il fine settimana... come mai nelle foto con mio marito non scrivi? non minacci? non hai le palle vero? Eh lo capisco". Ha poi continuato più sotto: "Ma poi ridi solo te... a me non scateni nulla... ma nulla... se è per questo si può uscire di casa e avere la peggio in molte situazioni... non esiste solo il tumore (parola che tu non avendo le palle non riesci a scrivere a noi, a me) ti saluta anche Jack e ti augura tanta salute e ti ricordiamo che le disgrazie sono assai nella vita..." Ha poi rincarato la dose: "Sei anche di insegnamento... mio figlio legge il tuo messaggio e poi si guarda con la sua mamma allo specchio e si rende conto di quanto è bello e sano non essere come te, mio figlio sa che non si augura il male a nessuno ma sa anche che esistono le persone come te e quindi... noi saltelliamo in casa felici di essere delle brave persone... ciao cara ciao".



La follower, a quanto pare, è un habitué dell'insulto rivolto alla moglie di Bernardo Corradi, che sottolinea: "Tutti i giorni scrive, fa questo di sport... Dio ci dice di aiutare il prossimo e lo sto facendo... lei qui ha il suo sfogo, meglio qui che a fare del male in giro" conclude. Per lei tanti messaggi di stima e sostegno da parte dei fan.