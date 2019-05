Elena Santarelli in vacanza con il figlio Giacomo a New York

Un viaggio che significa riaffacciarsi completamente alla vita con una consapevolezza diversa per Elena Santarelli e Bernardo Corradi che festeggiano la guarigione del figlio Giacomo. Il bambino aveva chiesto in regalo una vacanza da solo con mamma e papà e così eccoli tutti e tre assieme a New York alla scoperta di una nuova felicità. A casa ad aspettarli la sorellina Greta.

Non servono tante parole, ma sono le immagini che raccontano la vacanza di Elena. Ha girato il mondo, ma mai come in questo viaggio assapora la libertà e la voglia di vivere. Usciti da un tunnel durato mesi, i tre si godono giorni di spensieratezza tra shopping, visita alla città, relax al parco. Gli scatti dei momenti più semplici - ma ora più profondi che mai - riempiono i social della Santarelli: dal tenerissimo bacio con Jack (come lo chiama lei) alle istantanee di cene e pranzi passando ai teneri baci e abbracci di coppia (fotografati proprio dal figlio). Sfoglia la gallery e scopri i dettagli della New York dei Corradi...