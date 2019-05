Elena Santarelli, la lettera del figlio guarito: "Sei una mamma speciale"

"Mamma tu sei una mamma speciale perché quando sono triste o arrabbiato tu mi supporti sempre. Mamma tu sei la mamma più bella del mondo. Sei gentile, sei carina, sei anche molto positiva perché quando facevo le chemio chiedevo sempre tra quanto finiscono le cure e tu mi dicevi 'tranquillo quel giorno arriverà'. E il giorno è arrivato come dicevi tu, e non perdevi mai la speranza. Mamma grazie per tutto quello che fai per me. Mamma sei la mamma più bella al mondo e non vorrei mai cambiare mamma perché mi piaci come sei fatta. Al mondo ci saranno mamme più belle più brave, ma sarai sempre mia madre", recita la lettera del piccolo Giacomo, corredata da cuoricini rossi e dal disegno di una torta.



"E' veramente il regalo più bello che potessi ricevere da mio figlio questa mattina", scrive la Santarelli a commento dell'immagine postata.