Elena Santarelli: “Non ho perso la fede, anzi è aumentata”

Posta una vecchia foto insieme al figlio Giacomo e alla piccola Greta (in braccio) in udienza da Papa Francesco e ricorda a tutti di non perdere mai la fede. Elena Santarelli scrive: “Questo è un vecchio selfie del giugno 2017, (lo specifico perché così non partono i titoli “ la Santarelli oggi in udienza dal Papa“), l’ho ritrovato questa mattina mentre pulivo le foto. La vita, spesso, ci pone dinanzi a delle prove complesse e inaspettate. Sono sfide cruente e dolorose, che c’inducono a riflettere sul senso e sui limiti del nostro percorso esistenziale. Molti mi chiedono se ho perso la fede, la risposta è NO... anzi è aumentata. Non mi sono mai sentita sola, buon venerdì”.