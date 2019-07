Meghan Markle alla partita di polo, prima uscita con Archie

Prima uscita pubblica per Meghan Markle con il piccolo Archie , dopo il battesimo avvenuto in forma strettamente privata . L'occasione è stata offerta dal King Power Royal Charity Polo Day, al quale mamma e bebè hanno assistito e fatto il tifo per Harry . A fare da supporter a William , che vestiva i colori della squadra rivale, c'erano Kate Middleton con i figli George, Charlotte e Louis . Prove di riavvicinamento per le due Duchesse?

Tradizione vuole che quando un Windsor giochi a polo, tutta la famiglia sia presente al match. E così, sui campi del Surrey per il torneo in onore del presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabh, scomparso tragicamente lo scorso ottobre, i Sussex e i Cambridge si sono riuniti per un giorno.



Kate, bellissima ed elegante nel suo maxidress a fiori, si è divertita sull'erba con i piccoli di casa, sempre più scatenati. Meghan, abito verde e occhiali scuri, è arrivata con il suo primogenito in braccio, avvolto in una coperta bianca e oro. Per la prima volta le due cognate sono uscite pubblicamente insieme con tutti i bambini e tra loro tutto è filato liscio. A "farsi la guerra" a colpi di mazza ci hanno pensato William e Harry, impegnati sul campo da polo.