Harry e Meghan alla partita di baseball in attesa del battesimo di Archie

Sorridenti e innamorati, Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato insieme al match di baseball a Londra tra i Boston Red Sox e i New York Yankees. Sono arrivati mano nella mano e non si sono lasciati un attimo, tra sorrisi e sguardi complici. Li rivedremo in pubblico tra qualche giorno per il battesimo di Archie , ma la data è ancora top secret.

I duchi di Sussex erano in prima fila alla partita a supporto dell’Invictus Games Foundation, la fondazione di cui Harry è presidente. Meghan era elegantissima in abito blu e scarpe basse, suo marito casual con la polo ufficiale dell'evento. La coppia reale ha fatto un'incursione negli spogliatoi, dove ha ricevuto dei simpatici doni per il piccolo di casa: due body (uno per squadra) personalizzati con il suo nome.



La prossima uscita ufficiale sarà per il battesimo di Archie che si terrà, con tutta probabilità, entro la prima settimana di luglio. Sull'evento vige il massimo riserbo: non solo la data non è stata resa nota, ma anche i nomi dei padrini sono avvolti dal mistero. C'è chi scommette su Serena Williams e chi su Alexis Ohanian, alcuni puntano su Jessica Mulroney o su Benita Litt. Quello che è certo è che la cerimonia avrà luogo nella St.George’s Chapel e che la Regina Elisabetta non sarà presente, mentre non mancheranno il principe Carlo con Camilla, William con Kate, e Doria Ragland.