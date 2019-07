Palpatine e baci al mare, ultimi giorni di vacanza per i calciatori

Cresta bionda e palpatine hot, Marco Verratti vola a Mykonos e cambia look e fidanzata. Tra le braccia di Jessica Aidi si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare agli allenamenti. Baci e coccole con Georgina anche per Cristiano Ronaldo che sabato raggiungerà il gruppo bianconero. Ultimi scorci di vacanza per Claudio Marchisio a Poltu Quatu con la famiglia, mentre Alessandro Matri resta spiaggiato tra Ibiza e Formentera.

Danilo D'Ambrosio è in Sardegna con la moglie Enza e i figli; Lorenzo Insigne posta gli scatti di coppia con la moglie Jenny in riva al mare; Ciro Immobile scambia dichiarazioni d'amore sulla sabbia con Jessica Melena, in dolce attesa del terzo figlio dal calciatore. Scorci di famiglia anche per Juan Cuadrado e compleanno a Mykonos per Alberto Aquilani. Sfoglia la gallery e guarda gli ultimi giorni di vacanza dei giocatori...