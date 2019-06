Georgina Rodriguez in barca fa impazzire Ronaldo e... milioni di fan

Le curve di Georgina Rodriguez sono irresistibili. Il primo ammiratore è ovviamente Cristiano Ronaldo, che solitamente riservato, non può fare a meno di inviare un cuoricino alla compagna che posta sui social le immagini in bikini stesa sulla barca come una vera diva. La coppia è in vacanza in Costa Azzurra: lo scatto mentre si baciano nell'idromassaggio vista mare fa il pieno di like. E il campione scrive: “Amore mio”.

Prima una sosta in Grecia, ora in Francia. Il calciatore bianconero e la sua famiglia si stanno godendo le vacanze senza dimenticare i fan che vengono puntualmente informati attraverso immagini da togliere il fiato. Georgina posa in barca come una vera diva, Cristiano mostra la tartaruga dal mega yacht (200mila euro a settimana per 46 metri di imbarcazione e a bordo non manca proprio nulla). Il figlio maggiore se la spassa scivolando dalla barca in mare come fosse in un parco divertimenti.