la settimana delle stelle

Pancioni a vista, seno al vento, yoga senza vestiti, coppie a sorpresa e abbinamenti insoliti. Gossip per tutti i gusti in questa fredda ma entusiasmante settimana: dal pancino a vista di Tatiana Santodomingo e Ilaria Spada alla coppia inaspettata formata da Alessandro Preziosi e Bianca Brandolini d'Adda, passando per i topless delle belle (tra cui quello a tema biancoceleste di Anna Falchi), fino all'uscita colorata di Michelle Hunziker e Lapo Elkann. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni...