Preziosi e Brandolini, coppia a sorpresa a Capri

Sguardi languidi, abbracci, carezze... al party di compleanno di Valentino, a Capri, il feeling tra Bianca Brandolini D'Adda e Alessandro Preziosi era alle stelle. Come riporta il settimanale "Chi", i due non si sono lasciati per un istante durante la festa, e nemmeno dopo: l'attore e la modella hanno proseguito la serata nello stesso hotel. E' nato un nuovo amore?