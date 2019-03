Borriello, che notte... Bianca! Pizzicato con la Brandolini d'Adda

Negli ultimi anni Borriello ha collezionato una serie lunghissima di flirt, tra veri e presunti: l'ultimo quello, mai confermato, con Gilda Ambrosio. Dopo l'indigestione di flash a seguito della sua relazione con Belen, l'ex calciatore ha sempre preferito mantenere un profilo basso, smorzando ogni gossip sui suoi affari di cuore.



Ora sembra pronto per uscire allo scoperto, e per farlo ha scelto Bianca, con la quale è stato fotografato in un esclusivo locale milanese, tra coccole e tenerezze. Dopo la cena, lei è entrata da sola in un hotel, dove lui l'ha raggiunta poco dopo. Passa qualche giorno, ed eccoli di nuovo a pranzo insieme: in strada si salutano con un dolce abbraccio, senza paura di mostrare i loro sentimenti alla luce del sole.