Battesimo Archie, indiscrezioni e toto-padrino

L'ABITO BATTESIMALE

Secondo tradizione, Archie dovrà indossare l'abito (una copia dell'originale che risale ai tempi della Regina Vittoria) in seta e pizzo già usato per i cuginetti George, Charlotte e Louis. La veste è preziosa e delicata e si racconta che per lavarla al termine di ogni cerimonia venga impiegata acqua piovana e venga riposta in una stanza buia.



IL TOTO-PADRINI

I reali di solito scelgono tra i 5 e gli 8 padrini, un mix di amici e parenti. Il principe Harry di recente è stato scelto dalla cugina Zara Tindall per la sua seconda figlia, Lena, e i duchi potrebbero rendere il favore. Si è detto anche che tra i papabili ci fosse George Clooney. In un'intervista l'attore ha però ironicamente smentito dicendo di faticare a star dietro ai suoi figli, figuriamoci rivestire anche un ruolo così importante nella famiglia reale! Tra le amiche di Meghan si candidano Jessica Mulroney, che ha anche fatto da wedding planner alla duchessa e i suoi figli sono stati i paggetti del matrimonio reale, e Misha Nonoo, il cui marito avrebbe fatto da Cupido tra Harry e Meghan. E poi ci sono la tennista Serena Williams e la moglie di Clooney, Amal Alamuddin, molto vicina alla duchessa. Sicuramente non sarà padrino il principe William, perché lo vieta il protocollo, proprio come Harry non lo è stato per i tre nipotini.



ARCIVESCOVO DI CANTERBURY

Meghan Markle si è convertita alla fede anglicana poco prima di sposare il principe Harry. La duchessa ha ricevuto il sacramento nella Cappella reale del St. James's Palace di Londra dall'arcivescovo di Canterbury. Ed è previsto che sia proprio lui a officiare la cerimonia per il Baby Sussex. Anche i figli del principe William sono stati battezzati dall'arcivescovo di Canterbury.



LA TORTA DEI GENITORI

La tradizione reale inglese vorrebbe che al battesimo dei figli venga consumata la torta di matrimonio dei genitori. Così accadde che una parte del dolce nuziale di William e Kate (una torta alla frutta) fosse perfettamente conservata per i battesimi dei loro bambini. Chissà se anche il pan di spagna imbevuto con il limone di Harry e Meghan è stato “salvato” per il battesimo di Archie...



RITRATTO DI FAMIGLIA

Se la cerimonia di battesimo sarà un evento privato, al mondo intero arriverà la foto ritratto di famiglia, proprio per immortalare il momento in cui Archie farà il suo debutto ufficiale nella Royal Family. Saranno di duchi di Sussex a scegliere il fotografo a cui commissionare le immagini.