Harry e Meghan annunciano il nome del Royal Baby: è Archie

Harry e Meghan hanno chiamato il loro primogenito Archie, come annunciato ufficialmente su Instagram con un post e un'immagine in cui compaiono oltre al piccolo e ai genitori anche la Regina Elisabetta e il marito, il principe Filippo. Vengono così spiazzate tutte le previsioni avanzate dai bookmaker, sia quelle sui nomi più consueti per la famiglia reale britannica sia quelle sui più "innovativi".