Harry e Meghan presentano al mondo il nuovo nato : "Eʼ un sogno"

I duchi di Sussex, Harry e Meghan, hanno presentato per la prima volta in pubblico il loro Royal baby, nato due giorni fa, all'interno del Castello di Windsor. Il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è pronto per essere introdotto anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. Il suo nome non è ancora stato svelato.