Baby Sussex, Kate e William ai cognati: “Benvenuti nel club dei senza sonno”

Nelle prossime ore il principe Harry , secondo la promessa fatta lunedì dopo l'annuncio di nascita del Royal Baby, potrebbe presentare al mondo il suo primogenito. Intanto gli zii Kate e William , impegnati a lanciare una regata, la King's Cup, che si terrà in estate, si dicono eccitati e danno ai cognati il benvenuto nel club dei genitori che passano le notti in bianco.

Il simpatico messaggio rivolto dal principe William al fratello è stato postato anche sul profilo social dei duchi di Cambridge che sorridenti hanno confermato di non aver ancora visto il piccolino, ma di volerlo incontrare nei prossimi giorni quando la situazione sarà più calma. Anche nonno Carlo non ha ancora conosciuto il baby Sussex, perché è partito per Berlino insieme a Camilla. Il principe di Galles ha detto di essere molto felice e che incontrerà il nipotino al suo ritorno dal viaggio ufficiale.