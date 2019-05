l'annuncio via social 7 maggio 2019 16:33 Il Baby Sussex si chiamerà Arthur o Edward: i bookmaker non hanno dubbi Il titolo nobiliare per il primogenito di Meghan e Harry dʼInghilterra sarà Conte di Dumbarton

Non c'è pace per gli scommetitori mondiali. Dopo aver puntato energie e soldi sul giorno della nascita, ora è il momento di leggere calcoli e statistiche storiche per indovinare quale sarà il nome del primogenito di Harry e Meghan d'Inghilterra. I bookmaker non hanno dubbi: si chiamerà Arthur o Edward.

Non ci sono obblighi reali per la scelta, ma Buckingham Palace non ha mai nascosto di preferire quei nomi che omaggiano chi è venuto prima. Qualcuno è convinto che si chiamerà Filippo per rendere omaggio al nonno di Harry. Non bisogna però sottovalutare l'importanze del secondo, del terzo, e perché no, del quarto nome... Il lignaggio potrebbe presentarsi anche in posizioni più defilate, come fanno notare gli esperti che ricordano che, per il principe Carlo, la Regina Elisabette scelse Charles Philip Arthur George. Anche William, il Duca di Cambridge, ha perpetuato la tradizione coi suoi tre pargoli, George, Charlotte e Louis.

Il Baby Sussex sarà settimo in linea di successione, ma questo non fa di lui automaticamente un principe. Fu Re Giorgio V a restringerne l'uso. Soltanto Queen Elizabeth può decidere di fare un'eccezione, così come è successo nel caso dei due figli minori di William e Kate, diventati la principessa Charlotte e il principe Louis, grazie a un emendamento voluto proprio dalla sovrana, per molti in linea con la sua volontà di svecchiare la Corona. Per quanto riguarda il titolo nobiliare, il figlio di Harry probabilmente erediterà il secondo titolo del padre, ovvero Conte di Dumbarton.