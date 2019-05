Harry è al settimo cielo in attesa di pronunciare il nome del suo primogenito e di presentarlo al mondo insieme alla moglie Meghan Markle. Ma in famiglia sono tutti eccitati dalla nascita del Royal Baby. Dopo le congratulazioni della Regina arriva anche il messaggio social di Kate e William . “Il duca e la duchessa di Cambridge sono felici della notizia della nascita del figlio del duca e della duchessa di Sussex e non vedono l'ora di incontrare l'ultimo arrivato in famiglia”.

La Markle non ha partorito in casa nel cottage di Frogmore come avrebbe voluto, ma per lei c'è stata una corsa in ospedale per dare alla luce il Royal Baby. Accanto aveva il principe Harry, letteralmente elettrizzato dal parto e dalla vista del suo primogenito. Poche ore dopo la nascita del bimbo, la famiglia ha fatto ritorno nel cottage di Frogmore. E dieci ore circa dopo il parto, Harry si è presentato ai giornalisti per annunciare la lieta novella. Gli occhi luccicanti, il passo gongolante e le mani che si sfregavano l'una sull'altra per vincere l'emozione: un Harry tenero e innamorato è apparso davanti alle telecamere. Ora gli inglesi che hanno festeggiato l'arrivo del bebè attendono di sapere il nome, ma soprattutto di vedere i duchi di Sussex con il piccolo tra le braccia. In famiglia anche i cognati William e Kate sono curiosi di conoscere il baby Sussex e i cuginetti George, Charlotte e Louis non vedono l'ora di dargli il benvenuto.