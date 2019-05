Principe Harry, prima uscita da papà tra i regali

Niente congedo di paternità per il principe Harry. A tre giorni dalla nascita del piccolo Archie è già tempo di tornare al lavoro. Raggiante come mai prima, ha partecipato in Olanda alla presentazione degli Invictus Games 2020. Tra strette di mano ai veterani, tiri con l'arco e giri in bicicletta, il duca di Sussex ha anche ricevuto dalle mani della regina Margriet dei Paesi Bassi un dono per il figlio appena nato: una tutina con il logo dell'evento. Chissà se piacerà alla fashionista Meghan Markle?