Anna Falchi resta in topless dopo la vittoria della Lazio

“Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio” scrive Anna Falchi dopo la vittoria della sua squadra del cuore nella finale di Coppa Italia. La showgirl è andata allo stadio e ha postato il suo tifo, poi felice per la vittoria ha pubblicato uno scatto super sexy dal letto in topless con perizoma a vista lasciando senza fiato i follower. Non solo i biancocelesti!