Andrea Casiraghi e Tatiana Santodomingo, spunta un pancino sospetto

Il terzogenito di Andrea Casiraghi e Tatiana Santodomingo ha appena spento una candelina, intanto spunta un pancino sospetto per la moglie del figlio di Carolina di Monaco che ha partecipato insieme al marito al Gran Premio di Monaco di Formula E, riservato alle auto elettriche. Un ampio abito fantasia celava a malapena una forma arrotondata che ha fatto pensare ai più a una nuova cicogna in volo nel cielo monegasco. Se la notizia fosse confermata, sarebbe in arrivo il quarto figlio per Andrea e Tatiana, che si sono sposati nel 2013 e sono già genitori di Maximilian Rainier, 1 anno, India, 4 anni, e Sacha, 6.