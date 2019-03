la settimana delle stelle

Matteo Salvini protagonista indiscusso del gossip di questa settimana: a scatenare la curiosità sono stati prima gli avvistamenti al ristorante e poi l'uscita pubblica con la sua nuova compagna Francesca Verdini. Ci ha pensato la sua ex Elisa Isoardi a rubargli la scena, postando una foto con un anello di smeraldi all'anulare sinistro: un regalo del suo nuovo amore? E poi c'è Wanda Nara che smette di seguire Mauro Icardi e intanto posta scatti bollenti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai in vacanza, un inedito principe Carlo in costume alle Barbados insieme a Camilla, e molto altro ancora...