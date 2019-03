Cristina Marino, topless e baci con Luca Argentero

Stanno insieme dal 2016, hanno 13 anni di differenza e si definiscono “felicemente fidanzati”. Non amano regalare molti scatti social di coppia, ma quando lo fanno catturano tutti gli sguardi. Luca Argentero e Cristina Marino posano insieme in una fotografia al mare: lei in topless e lui raggiante con gli occhi socchiusi, si scambiano baci appassionati. L'attore 40enne sembra voler mangiare di baci la sua bella e la modella scrive semplicemente “Love”.