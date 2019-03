Salvini in love? Spunta la figlia di Denis Verdini

Matteo Salvini avrebbe una nuova fidanzata, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Si tratta di Francesca Verdini , figlia 26enne dell'ex senatore Denis Verdini . I due sarebbero stati avvistati insieme in un ristorante romano, di proprietà del fratello della ragazza. Ancora nessuna ufficialità: il vicepremier si è limitato a dire con fare scherzoso che al prossimo vertice europeo potrebbe andare in dolce compagnia.

Per ora si tratta solo di un pettegolezzo, ma alcuni indizi fanno pensare che il leader della Lega abbia davvero ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Elisa Isoardi. Salvini avrebbe passato qualche ora con Francesca in un ristorante a Campo Marzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore. E non sarebbe stato, a quanto pare, l'unico incontro tra i due nello stesso locale. Altro indizio: il politico segue su Instagram soltanto una cinquantina di persone (a fronte di 1,3 milioni di follower). E tra queste c'è proprio Francesca Verdini.