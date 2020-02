La settimana delle stelle

La paura per il coronavirus non ha fermato le celebrità. Se alcune hanno scelto di indossare la mascherina per coprirsi naso e bocca (tra cui Belen Rodriguez, Serena Enardu e Bella Hadid), c'è Elettra Lamborghini che ne ha scelta una molto più sexy per nascondere l'inguine. Michelle Hunziker è volata alle Maldive, Chiara Ferragni ha annullato gli impegni per stare vicino alla famiglia. Spazio anche a Diana Del Bufalo e al suo nuovo amore. Se ti sei perso qualche gossip, qui trovi i più cliccati...