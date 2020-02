Jane Alexander incinta a 47 anni? Mistero in un post Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Jane Alexander del "GF Vip" torna tra le braccia dell'ex dopo l'addio a Elia

Jane ha già un figlio, il 14enne Damiano Schiozzi nato da una sua relazione precedente. Sentimentalmente è legata al musicista Gianmarco Amicarelli ormai da tempo, nonostante le "turbolenze" seguite alla sua partecipazione al Gf Vip, quando prese una sbandata per l'ex velino Elia Fognaro. Ora che tra la Alexander e Amicarelli è tornato il sereno, un bambino potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Lei ha 47 anni e potrebbe essere il momento giusto per allargare la famiglia. Dopo lo scatto "incriminato" però non si è più sbilanciata e non ha dato ulteriori dettagli: nelle storie parla solo degli scatoloni da preparare per un trasloco imminente.

Potrebbe interessarti: