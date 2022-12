La settimana delle stelle

Marco Verratti e Jessica Aidi infiammano Miami, coppia hot in spiaggia

Finalmente anche Ilary Blasi è uscita allo scoperto con una nuova fiamma.

Per mesi si è parlato solo di Francesco Totti con Noemi Bocchi, ora è il turno della sua ex che si è fatta sorprendere con un aitante imprenditore tedesco dal fascino vichingo. E intanto si viene a sapere che con l’ex calciatore un punto d'incontro sulla separazione è sempre più vicino. E poi c’è l’annuncio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che diventeranno presto genitori, l’accordo di divorzio di Kim Kardashian e Kanye West (200mila dollari ai figli al mese), le voci di gravidanza di Wanda Nara e le prime foto social di Diletta Leotta con Loris Karius. Ma non solo…