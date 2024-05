La settimana delle stelle

Cicogne in volo, come quella di Fabrizio Corona, addii al nubilato, come quello di Cecilia Rodriguez, promesse rinnovate, come quelle tra Jessica Melena e Ciro Immobile, nuovi amori, come quello di Michelle Hunziker, e feste di compleanno, come quella di Laura Freddi.

Ma anche la vendita di villa Ferragnez a Como, la rassicurazione di Fedez sulla sua salute, gli scatti di Belen in bikini, le confidenze sui sex toys di ClioMakeup a Diletta Leotta e non solo. Ecco una settimana ricca di gossip…