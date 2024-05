Diletta Leotta e ClioMakeup: “I sex toys? Un modo di volersi bene”

Diletta Leotta incontra Clio Zammatteo, l’influencer nota come ClioMakeup e si fa dare alcuni consigli nel suo podcast Mamma Dilettante, in attesa di diventare moglie e prima ancora di organizzare un addio al nubilato coi fiocchi.

Tgcom24

Diletta Leotta intervista Clio Zammatteo Ed è tutta una risata. “Scopri che alcune mamme di scuola si lamentano dei consigli sui sex toys pubblicati sul blog. Che fai?” domanda la speaker radiofonica. “Non ci sono argomenti tabù - replica ClioMakeup -.I sex toys? Sul blog ne parliamo. Io sono la prima a dire "compratelo" perché aiuta soltanto. Ci sono anche alcuni costosi. Non stiamo parlando di chissà che cosa. Un conto è 60 anni fa, mia nonna si sarebbe scandalizzata ma oggi non si fa niente di male. È un modo di volersi bene anche quello”. “È un modo per prendersi cura della propria persona - aggiunge Diletta Leotta -. Amici ormai fa parte della beauty routine”.



Diletta Leotta parla di un tutorial con ClioMakeup. “Dico tutorial perché quando ero incinta da un mese e mezzo-due, sono andata a Sanremo, non si vedeva il pancino, ma Clio mi ha detto sibillina: come va con il tuo fidanzato? Ma ti piacerebbe avere dei figli? Sgamata subito perché non mangiavo prosciutto crudo, non bevevo prosecchini…”.

Leggi Anche Clio MakeUp ha partorito: è nata Joy

Diletta Leotta intervista mamma Cliomakeup Diletta Leotta è mamma di Aria, nata ad agosto 2023 dall’amore con Loris Karius che diventerà suo marito il prossimo 22 giugno. Clio Zammatteo ha due bambine: “Sono una mamma poco paziente, però riesco a controllarmi: mi chiudo in bagno e conto fino a 10. La seconda (la bimba di 4 anni) è molto più terribile della prima, mi fa perdere la pazienza di continuo... Ci sono momenti in cui esplodo…” racconta ClioMakeup a Diletta Leotta. Le figlie di Clio sono nate entrambe in America: “Con la primogenita è arrivata mia mamma che si è trasferita per un mese e mezzo per aiutarmi. Con la seconda è stato molto più difficile, in piena pandemia. Mi sono fatta spedire la mascherina dall’Italia per andare a partorire”.



Per 13 anni Clio Zammatteo ha vissuto a New York Come è finita a New York? Si domanda Diletta Leotta. Clio Zammatteo ha seguito il marito che si è trasferito per lavoro. Nei primi tempi Clio ha fatto la babysitter e seguiva i tutorial, poi ha aperto il suo canale. Si è iscritta alla scuola di inglese e a quella di make-up. A 16 anni è andata in Germania a lavorare nella gelateria della madre, ha viaggiato tantissimo.