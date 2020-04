Alla fine tutto è andato per il meglio. Nonostante le paure e la preoccupazione delle ultime settimane, Clio Zammatteo (meglio nota come Clio MakeUp ) ha dato alla luce una bellissima bambina. Si chiama Joy , e la neomamma ha voluto annunciare la sua nascita con un dolcissimo scatto social poco dopo il parto. Per la beauty influencer è la seconda figlia dopo Grace , nata nel 2018 dal matrimonio con Claudio Midolo .

Clio MakeUp ha partorito: è nata Joy Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Coronavirus, italiani all’estero: l’ansia di Balti, Canalis, ClioMakeUp, Satta…

Al momento di entrare in ospedale, la stessa Clio ha avvertito i suoi follower con una storia pubblicata su Instagram. "Si va in ospedale" ha scritto. Poi, direttamente dal lettino della sala parto, li ha aggiornati sulla sua situazione. "Siamo a 8 centimetri, il dottore dice che nel giro di un'ora dovrei partorire... ho appena fatto l'epidurale... speriamo bene". E qualche ora dopo presenta a tutti la sua piccola, ben infagottata nella tipica copertina americana. "E' nata Joy", ha poi scritto in un post, a corredo di una foto in cui abbraccia la bimba e fa il segno della vittoria con gli occhi lucidi di felicità.

LEGGI ANCHE >Costanza Caracciolo, mamma bis: “Il mio parto da sola”

Anche il papà ha dato il benvenuto alla sua secondogenita tramite Instagram. "Benvenuta Joy sei il nostro amore. Grazie grazie grazie dal profondo del cuore per essere sempre con noi siamo una grande famiglia!", ha scritto accanto a una tenera immagine in cui abbraccia la piccolina e la guarda con occhi colmi di gioia e amore.

LEGGI ANCHE >Lodovica Comello è diventata mamma

Clio e Claudio vinono ormai da molti anni a New York ma, quando la situazione si è fatta tesa a causa del coronavirus, hanno deciso di abbandonare la Grande Mela per trasferirsi in Virginia. Lì l'influecer ha potuto godere di un po' di tranquillità in più, ma nei giorni scorsi la Zammatteo aveva condiviso con i suoi quasi tre milioni dei fan tutta la sua angoscia per non avere una copertura assicurativa che le garantisse di poter essere assistita in ospedale. Tutto però si è risolto per il meglio, il parto è filato liscio e Clio e Claudio hanno potuto abbracciare la loro Joy.

Potrebbe interessarti: