la settimana delle stelle

Le passioni dei vip rendono la settimana di gossip bollente, dalla vacanza in camper di Elodie e Andrea Iannone ai baci di Geolier e Chiara Frattesi. Manila Nazzaro sogna un figlio a 46 anni con il marito Stefano Oradei, mentre Federica Pellegrini sfoglia l'album dei ricordi della sua prima estate da mamma. La rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata è sempre più dolorosa: lei è stata vista piangere per strada. Riusciranno a recuperare in futuro almeno l'affetto, come hanno fatto Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in vacanza con tutta la famiglia allargata?