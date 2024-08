Elodie aveva annunciato la sua presenza sul Calendario Pirelli 2025 postando un breve video in cui si mostrava durante lo shooting con l'accappatoio addosso. Poi sono arrivati i primi scatti ufficiali dal backstage, con la cantante vestita con un abito trasparente che non nascondeva i capezzoli. La sensualità è in crescendo e nelle nuove immagini è completamente nuda e più sexy che mai. "Mi piaccio e il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato", aveva detto alla presentazione di The Cal. E aveva aggiunto: "So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta. Per me l’erotismo è una vibrazione, qualcosa che si accende, una tensione che precede un’azione: uso il corpo come una performer, per manifestare le mie scelte" ha aggiunto.