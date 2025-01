la settimana delle stelle

Anno nuovo vita nuova. Ne sa qualcosa Mauro Icardi che apre il 2025 ufficializzando la storia con China Suarez e replicando per le rime alla ex moglie Wanda Nara. Ilary Blasi ha messo tra i buoni propositi lo studio universitario: ha passato i test di Criminologia grazie all’aiuto di Federica Sciarelli. Dolcissimi impegni da mamma per la ex Miss Italia Carolina Stramare, che ha dato alla luce la sua Bianca, mentre il principe William ha regalato una dichiarazione d’amore social per il compleanno di Kate Middleton.