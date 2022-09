La regina Elisabetta su Airbnb: in affitto la casa di Sandringham

Potrebbe sembrare pura fantasia, invece è un'opzione reale da quando la Sovrana ha deciso di mettere una delle sue villette di Sandringham in affitto su Airbnb. La Garden House, che un tempo era la residenza del capo dei giardinieri, è disponibile per i turisti, che possono prenotarla per brevi periodi a partire da un minimo di 3 notti e gustarsi un soggiorno... da re.

Leggi Anche La Regina Elisabetta arriva in Scozia e sfida la pioggia

Non solo teste coronate o alti dignitari potranno vantarsi di aver dormito sotto il tetto della regina Elisabetta. L'affitto della villetta di Sandringham è tutto sommato abbordabile: per la bassa stagione il costo si aggira tra i 270 e i 400 euro a notte, per un cottage che può ospitare fino a 8 persone. La casa, arredata con pezzi della collezione reale, si sviluppa su due piani ed è composta da una sala da pranzo separata, un salone, un salotto con vista sul parco e quattro camere da letto. C'è anche uno stupendo giardino, con un angolo adibito a intrattenimento con zona pic nic e barbecue. Il tutto, a pochi passi della residenza per le vacanze della Sovrana.

Leggi Anche La vera star è il principino Louis: le sue smorfie hanno rubato la scena a Elisabetta

La dimora di Sandringham ha un valore affettivo molto forte per la regina Elisabetta. Nella residenza del Norfolk la Sovrana è solita trascorrere tutti gli anni un periodo di vacanza tra gennaio e febbraio, in occasione dell'anniversario della morte del padre, re Giorgio VI, avvenuta tra quelle mura. In più, tra tutti i palazzi di famiglia, era anche il preferito di suo marito, il principe Filippo, scomparso nell'aprile 2021.

Leggi Anche La regina Elisabetta compie 96 anni e festeggia con un nuovo ritratto e il pensiero al principe Filippo

Leggi Anche Commemorazione del Principe Filippo: ecco tutti i reali presenti



L'idea di mettere la villetta a disposizione sulla piattaforma di house sharing è venuta al principe Carlo, al quale la regina Elisabetta ha affidato l'intera gestione di Sandringham. Il futuro Re, che con le stesse modalità gestisce anche una villa in Transilvania e alcuni appartamenti a Edimburgo, ha l'obiettivo di rendere del tutto autonoma la residenza. Oltre ad essere aperta al pubblico, Sandringham House vanta anche una serie di attività commerciali che vanno dalla produzione di carne, latticini, miele e birra a quella di bastoni da passeggio. A breve sarà anche inaugurato un pub dedicato a The Queen, dove magari bere un boccale di birra prima di andare a dormire nel cottage affittato su Airbnb.