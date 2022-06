La principessa Charlene senza pace, ora ha il Covid

Seri problemi di salute l'hanno costretta a lungo in Sud Africa, lontana dalla famiglia.

Una volta tornata a Monaco, Charlene ha trascorso un periodo di convalescenza in una clinica svizzera per recuperare le forze. Ora che tutto sembrava tornato alla normalità, la principessa è risultata positiva al Covid. Anche se le sue condizioni non sono preoccupanti, come fa sapere un comunicato di palazzo, l'isolamento obbligatorio la terrà nuovamente lontana dai figli Jacques e Gabriella .