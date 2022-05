Charlene di Monaco ai ferri corti con Carolina, e Alberto le sequestra l'auto

Il ritorno a casa di Charlene aveva fatto inizialmente supporre una ritrovata tranquillità in famiglia ma, secondo indiscrezioni, niente di più falso. Pare che non solo la moglie di Alberto preferisca vivere da sola, ma che dietro al suo allontanamento da Palazzo ci sia l'ombra di Carolina . Che tra le cognate non scorra buon sangue è risaputo, e si vocifera che la figlia di Ranieri e Grace Kelly abbia fatto di tutto per estromettere l'altra. Intanto il Principe, preoccupato per la salute della moglie, le avrebbe sequestrato l'auto.

Le indiscrezioni intorno alla famiglia reale monegasca si susseguono a rotta di collo. Il magazine tedesco Bild riporta le voci secondo cui Carolina di Monaco avrebbe orchestrato la separazione tra Charlene e Alberto. Sarebbe stata proprio lei a spingere il Principe ad accettare la richiesta di sua moglie di non vivere a Palazzo, e questo al fine di estrometterla sempre di più dalla famiglia e dagli impegni ufficiali.

Nel frattempo il principe Alberto è preoccupato per le condizioni di salute della moglie. Charlene è apparsa in pubblico sorridente e in forma, ma non è sfuggita la sua aria assente e distaccata. Secondo il magazine LC News il marito le avrebbe proibito di guidare il suo fuoristrada, in considerazione del fatto che la via che collega Palazzo Grimaldi alla sua residenza di Roc Angel è piena di curve pericolose. Lui vorrebbe proteggerla ed evitare che le succeda la stessa cosa capitato a sua madre Grace Kelly, ma intanto la principessa è sempre più isolata.