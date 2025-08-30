Logo Tgcom24
Ferragni a Ibiza

L’estate sta finendo, i vip tra cartoline e restyling

La Blasi è rientrata a Roma e anche la Nargi è alle prese con la valigia da riordinare

30 Ago 2025 - 10:03
L’estate sta finendo, anche i vip rientrano in città. Le belle dello showbiz corrono a farsi il restyling tra parrucchiere, estetista e spa. Ecco allora una carrellata di cartoline da sogno delle loro vacanze appena concluse. Da chi ha scelto mete esotiche e lontane a chi ha preferito scalare le montagne, vediamo chi sta riordinando la valigia e progettando nuove partenze.

La vacanza a Ibiza di Ilary Blasi e Chanel Totti

Ilary Blasi dalle vacanze di coppia a quelle in famiglia

 Ilary Blasi prima di rientrare a Roma si è concessa una fuga a Ibiza con il compagno Bastian Muller, la sorella Silvia Blasi e i figli Cristian (con la fidanzata Melissa Monti) e Chanel. Divertimento, outfit da sogno e selfie dolcissimi in famiglia per la conduttrice che prima era stata in montagna con Bastian tra natura e… mucche. Era andata a Ponza in barca con tutta la big family, a luglio a Saint Tropez e non solo.

Ilary Blasi in barca a Ponza con tutta la famiglia

People from Ibiza per Ferragni e Tronchetti Provera

  Anche Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno scelto Ibiza per chiudere la stagione estiva. Sono tornati proprio dove era cominciata la loro storia d’amore un anno fa ed è qui che hanno voluto ufficializzare la relazione con la prima foto social di coppia in barca al tramonto.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza a Ibiza

Nargi e Matri chiudono le vacanze in Messico

  Federica Nargi e Alessandro Matri sono volati in Messico per un lungo tour tra storia, arte, bellezze naturali e mare. Insieme alle loro figlie Beatrice e Sofia hanno anche festeggiato in vacanza i 41 anni del calciatore. Ora è tempo di riordinare la valigia e pensare alla routine: Federica pubblica la sua stanza con tutti i vestiti da rimettere a posto.

La vacanza giapponese di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta

Melissa Satta torna a Milano

  Dopo la vacanza giapponese con Carlo Gussalli Beretta e quella in Sardegna, Melissa Satta è pronta a buttarsi nella routine quotidiana. Appena rientrata a Milano dopo un lungo periodo di relax si è concessa una bella seduta di restyling. E ora via di corsa a programmare nuovi impegni e altri viaggi. E c’è chi giura che qualcosa bolle in pentola nel futuro di coppia con Beretta.

Cena in Sardegna tra le ex veline Melissa Satta, Elena Barolo e Thais Wiggers

