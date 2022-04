Kourtney Kardashian e Travis Barker “ubriachi”, le foto delle nozze a Las Vegas

Leggi Anche Nozze a sorpresa per Kourtney Kardashian e Travis Barker, il sì poche ore dopo i Grammy

La cerimonia folle e improvvisata si è svolta poche ore dopo i Grammy. Kourtney Kardashian indossava una giacca di pelle con le borchie e sotto un bustier griffato vintage con una enorme croce gotica di cristalli al centro. Travis sotto la giacca era a torso nudo e sfoggiava solo i tatuaggi. Entrambi indossavano occhiali da sole nonostante l’ora tarda per ripetersi “Sì, lo voglio”.

Dopo il sì ad alto tasso alcolico, sui social sono piovuti like e auguri da parte dei fan e anche della famiglia. Ma, non avendo in mano un certificato, l’imprenditrice 42enne e il batterista, 46, dovranno riprogrammare le nozze vere e questa volta sarà sicuramente una festa in grande stile degna del clan Kardashian, perché come ha scritto Kourtney: “La pratica rende perfetti”.

