Kylie Jenner ha partorito, la prima foto social

Una gravidanza vissuta quasi in sordina, con sole poche foto a raccontare il pancione in lievitazione. Anche dopo il parto, Kylie Jenner si è presa qualche giorno per godersi il nuovo arrivo in famiglia, poi però ha condiviso la bella notizia con i suoi 309 milioni di follower. Per farlo è bastata una foto in bianco e nero, con la mano del papà e del bebè, e una data: 2/2/22, senza troppi giri di parole. Il nome resta ancora top secret.

Per la 24enne Kylie si tratta del secondo figlio dal compagno Travis Scott. I due, che hanno vissuto un periodo di forte crisi nel 2019, sono già genitori di Stormi. La bimba ha compiuto 4 anni un giorno dopo la nascita del fratellino: davvero un bel regalo in anticipo per la piccolina.

La scelta di non rivelare dettagli sulla sua dolce attesa, non è stata una novità per la Jenner. In occasione della prima gravidanza aveva mantenuto il riserbo più assoluto, non rivelando di aspettare una bimba fino al parto. "Ho raccontato così tanto di me... Ma quando sono rimasta incinta ero davvero molto giovane e tutto questo aveva un peso per me. Non sapevo come renderlo pubblico e non volevo sentire le opinioni degli altri, era qualcosa che dovevo affrontare e gestire da sola" aveva raccontato nello show di famiglia "Al passo con i Kardashian".

Se quattro anni fa l'influencer si era letteralmente chiusa in casa per nascondere il pancione, come ha rivelato lei stessa, stavolta ha preferito un approccio più soft. Si è mostrata con il pancione in poche apparizioni social dosate con il contagocce che hanno fatto aumentare la curiosità dei follower. E dopo il primo scatto della manina del piccolo, sale l'attesa di vedere la famiglia al completo.

