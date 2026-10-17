Secondo una fonte vicina ai Kardashian, riporta Vanity Fair, le sorelle si divertono molto insieme ai loro compagni: "Hanno personalità e stili di vita simili e vanno tutti molto d'accordo". Un'altra racconta che Kendall sarebbe innamoratissima: "Sente che lui rappresenta tutto ciò che ha sempre cercato. È più felice di quanto non lo fosse da tempo". I due sono stati visti passeggiare insieme anche a Parigi, nell'ultima settimana della moda: un dettaglio che, insieme alle parole della modella nello show, dovrebbe dunque spegnere le voci su una storia con Cara Delevingne. Anche perché lei stessa è fidanzata. Dal 2022 infatti la modella è impegnata con Minke, il nome d’arte con cui è conosciuta nel mondo della musica Leah Mason. Risale al gennaio 2023 la prima volta in cui le due sono state avvistate insieme a Los Angeles. Tuttavia, l'ufficialità della loro relazione è arrivata quando sono state immortalate mentre si davano un bacio a Portofino durante una vacanza e successivamente durante un'apparizione a Wimbledon nel luglio del 2023.