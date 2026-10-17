© Afp
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Per diverso tempo ha lasciato correre. Poi, nell'episodio di "The Kardashians" uscito il 15 ottobre, Kendall Jenner ha deciso di rispondere alle chiacchiere che la accostano a Cara Delevingne, da tempo ritenute qualcosa di più che amiche. Le due, legatissime eppure mai pronte a commentare le voci sulla loro presunta realzione sentimentale, vengono riprese nel backstage di una sfilata a Parigi, durante la settimana della moda, e la conversazione prende una piega inattesa.
Rivolgendosi a Cara, Kendall dice: "Ancora oggi, la gente pensa che io sia lesbica a causa del nostro amore reciproco. Non lo sono, e credo che tu, più di chiunque altro, lo sappia". L'amica conferma: "Posso testimoniare che non è così". Proprio Cara Delevingne che di recente, parlando con Rosalía, si è detta attratta dalle donne sul piano fisico e sentimentale.
Jenner precisa di non avere alcuna ostilità verso l'idea di un rapporto con Cara, semplicemente quel desiderio non l'ha mai provato. Poi, scherzando, ammette: "Non mi dispiacerebbe divertirmi un po' con una ragazza. Penso che essere lesbica sarebbe divertente, fantastico e più facile? Non lo so. Gli uomini fanno schifo". E quando la modella le chiede chi sceglierebbe, se dovesse stare con una donna, risponde ridendo: "Tu! Ovviamente, sei l'unica donna che conosco che sarebbe gentile con me".
La puntata è stata registrata prima che cominciassero a circolare le foto di Kendall con Jacob Elordi, quando i rumors su di loro non erano ancora concreti. I primi avvistamenti risalgono ad aprile 2026: da allora la coppia è stata vista alle Hawaii e in Giappone, al Coachella, a cena con Justin e Hailey Bieber e spesso con Kylie Jenner e il fidanzato Timothée Chalamet.
Secondo una fonte vicina ai Kardashian, riporta Vanity Fair, le sorelle si divertono molto insieme ai loro compagni: "Hanno personalità e stili di vita simili e vanno tutti molto d'accordo". Un'altra racconta che Kendall sarebbe innamoratissima: "Sente che lui rappresenta tutto ciò che ha sempre cercato. È più felice di quanto non lo fosse da tempo". I due sono stati visti passeggiare insieme anche a Parigi, nell'ultima settimana della moda: un dettaglio che, insieme alle parole della modella nello show, dovrebbe dunque spegnere le voci su una storia con Cara Delevingne. Anche perché lei stessa è fidanzata. Dal 2022 infatti la modella è impegnata con Minke, il nome d’arte con cui è conosciuta nel mondo della musica Leah Mason. Risale al gennaio 2023 la prima volta in cui le due sono state avvistate insieme a Los Angeles. Tuttavia, l'ufficialità della loro relazione è arrivata quando sono state immortalate mentre si davano un bacio a Portofino durante una vacanza e successivamente durante un'apparizione a Wimbledon nel luglio del 2023.