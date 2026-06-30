Cara Delevingne ha avuto una relazione con Amber Heard. Non è la notizia in sé a far discutere, quanto il contesto. Il tutto sarebbe, infatti, accaduto durante il divorzio dell'attrice da Johnny Depp. Il gossip circolava già nel 2016, quando l'attrice di "Aquaman" e Delevingne furono avvistate insieme a Londra, in compagnia di Margot Robbie. "Siamo state molto amiche per tanto tempo, e poi, quando hanno affrontato il divorzio, ci siamo prese l'una dell'altra", ha confessato Delevingne nell'ultimo episodio del podcast del giornalista britannico Louis Theroux.