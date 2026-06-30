La smorfia e lo sguardo basso: la reazione di Amber Heard alla sentenza
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L'attrice britannica lo ha confermato durante una puntata del podcast di Louis Theroux: l'attore de "I Pirati dei Caraibi" sarebbe impazzito dalla gelosia
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Cara Delevingne ha avuto una relazione con Amber Heard. Non è la notizia in sé a far discutere, quanto il contesto. Il tutto sarebbe, infatti, accaduto durante il divorzio dell'attrice da Johnny Depp. Il gossip circolava già nel 2016, quando l'attrice di "Aquaman" e Delevingne furono avvistate insieme a Londra, in compagnia di Margot Robbie. "Siamo state molto amiche per tanto tempo, e poi, quando hanno affrontato il divorzio, ci siamo prese l'una dell'altra", ha confessato Delevingne nell'ultimo episodio del podcast del giornalista britannico Louis Theroux.
Nel corso dell'intervista, i due hanno dialogato sul tema in maniera aperta. Louis Theroux ha citato le voci secondo cui Johnny Depp fosse "impazzito" all'idea che Amber potesse avere una relazione con lei. A questo proposito Delevingne ha commentato: "Sì, è perché abbiamo girato un film insieme. Si intitolava London Fields. Anche lui stava girando quel film. Credo che fosse impazzito dalla gelosia. Lì ancora non era successo nulla. Poi, dopo il loro divorzio, qualcosa è cambiato".
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Come riporta Page Six, in una deposizione del giugno 2020, Josh Drew, ex marito di un'amica di Heard, Raquel Pennington, ha affermato che Elon Musk avrebbe avuto rapporti sessuali con Delevingne e Heard nella casa di Depp a Los Angeles, mentre quest'ultima era ancora sposata con la star di "Pirati dei Caraibi". Musk, tuttavia aveva smentito questa affermazione: "Io e Cara siamo amici. Lei lo confermerebbe. Inoltre, ci tengo a ribadire che io e Amber abbiamo iniziato a frequentarci solo un mese dopo la sua richiesta di divorzio. Non credo di essere mai stato legato ad Amber durante il loro matrimonio!", ha detto l'amministratore delegato di Tesla in un'intervista a Page Six.
La rivelazione di Cara Delevingne ha così riacceso il dibattito su uno dei temi più caldi del gossip hollywoodiano. Johnny Depp e Amber Heard si erano sposati nel 2015, per poi annunciare la separazione l'anno successivo e ritrovarsi in tribunale nel 2022 con il processo per diffamazione seguito a livello mondiale.