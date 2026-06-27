Ariana Grande, pranzo con l'ex Ricky Alvarez: l'avvistamento riaccende il gossip
Come riporta la rivista "People", la popstar è stata fotografata ad Austin insieme all'ex fidanzato prima di un concerto dell'Eternal Sunshine Tour
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Ariana Grande torna al centro del gossip, ma questa volta non per un nuovo album o un red carpet. A far chiacchierare i fan è un pranzo ad Austin, in Texas, insieme all'ex fidanzato Ricky Alvarez. Le immagini della coppia, immortalata prima di una tappa dell'Eternal Sunshine Tour, hanno immediatamente alimentato le voci di un possibile ritorno di fiamma. Un'ipotesi - lanciata dalla rivista People - che, al momento, resta da dimostrare, tra indiscrezioni e il silenzio della diretta interessata.
L’incontro che fa sognare i fan
Sulla rivista People si legge che, secondo alcune fonti vicine alla cantante, Ariana Grande e Ricky Alvarez si starebbero frequentando con una certa regolarità nelle ultime settimane. Un dettaglio che ha acceso la curiosità dei fan, soprattutto dopo la recente fine della relazione dell’artista con Ethan Slater, collega sul set di Wicked.
A frenare gli entusiasmi, però, è arrivata una diversa ricostruzione. Secondo quanto riportato da TMZ, l’incontro sarebbe stato semplicemente un'occasione per festeggiare il 33° compleanno della cantante insieme ad alcuni amici, senza alcun risvolto sentimentale. Nessun commento ufficiale è arrivato dal team di Ariana Grande, che ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.
ariana grande has seen with ricky alvarez, her ex in a restaurant after thank u, next lyrics change in austin ♡ pic.twitter.com/ML7UFqdnkn— ArianaHQ (@petalsarianaa) June 26, 2026
Un legame che non si è mai spezzato
La storia tra Ariana Grande e Ricky Alvarez risale al 2015, quando il ballerino faceva parte del suo Honeymoon Tour. La relazione durò circa un anno, ma i due non hanno mai interrotto davvero i rapporti. Negli anni sono stati avvistati più volte insieme e, già nel 2019, la cantante aveva dovuto smentire le voci su una presunta riconciliazione, ribadendo di essere single.
Nonostante la separazione, Alvarez è rimasto una figura importante nella vita dell'artista, tanto da essere citato con affetto nella celebre Thank U, Next. Nel frattempo Ariana Grande ha vissuto altre relazioni importanti, da Mac Miller a Pete Davidson, fino al matrimonio con Dalton Gomez e alla più recente storia con Ethan Slater.
Oggi, mentre è concentrata sul tour mondiale e sull'imminente uscita del nuovo album Petal, il suo nome torna ancora una volta al centro delle cronache rosa. Che si tratti di un ritorno di fiamma o soltanto di una solida amicizia, per il momento resta un interrogativo senza risposta.