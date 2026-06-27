La storia tra Ariana Grande e Ricky Alvarez risale al 2015, quando il ballerino faceva parte del suo Honeymoon Tour. La relazione durò circa un anno, ma i due non hanno mai interrotto davvero i rapporti. Negli anni sono stati avvistati più volte insieme e, già nel 2019, la cantante aveva dovuto smentire le voci su una presunta riconciliazione, ribadendo di essere single.