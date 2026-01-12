Jo Squillo: Aimee Lou Wood, Dakota Fanning e Ariana Grande in Vivienne Westwood per l’83esima edizione dei Golden Globes Awards
Le tre celebrities hanno optato per dei vestiti firmati Vivienne Westwood.
In occasione dell'83^ edizione dei Golden Globes Awards, a Beverly Hills, Aimee Lou Wood, in nomination come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Tv per il suo ruolo in The White Lotus, ha indossato un abito drappeggiato e corsettato, con un voluminoso strascico in tulle ricamato con perline nere e una sottoveste, anch’essa in tulle, firmato Vivienne Westwood.
L'attrice e modella Dakota Fanning ha calcato il red carpet indossando un abito drappeggiato e corsettato in georgette di seta color champagne, impreziosito da cristalli, della collezione Vivienne Westwood Couture.
Ariana Grande, candidata come Miglior Attrice Non Protagonista in un Film per il suo ruolo in Wicked - Parte 2, ha indossato un abito drappeggiato e corsettato in organza di rafia nera con fiocco in velluto nero, firmato Vivienne Westwood Couture. Ariana ha completato il suo look con un paio di scarpe con plateau in pelle nera goffrata effetto coccodrillo.
