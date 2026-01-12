Jo Squillo: Aimee Lou Wood, Dakota Fanning e Ariana Grande in Vivienne Westwood per l’83esima edizione dei Golden Globes Awards

In occasione dell'83^ edizione dei Golden Globes Awards, a Beverly Hills, Aimee Lou Wood, in nomination come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Tv per il suo ruolo in The White Lotus, ha indossato un abito drappeggiato e corsettato, con un voluminoso strascico in tulle ricamato con perline nere e una sottoveste, anch’essa in tulle, firmato Vivienne Westwood.